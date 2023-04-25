Маслов объяснил, почему «Спартак» провалил первый тайм с «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался после победы над «Краснодаром» (4:3) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Я бы не назвал игру против «Краснодара» валидольной, скорее, волевой. Первый там в нашем исполнении был плохим. Просто потому, что не было целостности. Не сказать, что соперники создавали много моментов, но и наша игра была ужасной», — приводит слова Маслова Sport24.

Футболист заявил, что не задумывался о неудачной серии «Спартака», ведь в футболе бывают такие момент, это уже пройденный этап, к каждому матчу идет отдельная подготовка.

В сезоне-2022/23 Маслов провел 23 игры во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.