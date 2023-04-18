Главный бомбардир «Спартака» Квинси Промес числится в клубном лазарете с мышечной травмой. В прессе появилась информация о том, что 31-летний нападающий не отправился на кубковый матч против «Акрона», который пройдёт в среду.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Промес имеет шансы снова сыграть за «Спартак» в воскресном матче Премьер-лиги против «Краснодара». По нашим данным, нидерландец как минимум начнёт игру в запасе.

Промес забил 16 голов в 20 матчах чемпионата России сезона 2022/2023. На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.