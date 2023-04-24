Радимов предположил, что у Зобнина конфликт с Абаскалем

Известный в прошлом российский футболист Владислав Радимов обратил внимание на непопадание Романа Зобнина в основной состав «Спартака» на понедельничный матч Премьер-лиги с «Краснодаром».

«Если у Романа нет травмы, то могу уверенно предположить, чем между ним и Абаскалем что-то неладно. Мы ведь помним, что в игре с «Акроном» тренер убрал Зобнина в перерыве! Уверен, это не просто так!» - написал Радимов в своём телеграм-канале.

«Спартак» и «Краснодар» начнут очный матч в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Краснодар» - седьмое.