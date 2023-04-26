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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузьмичёв: «Уровень Дуарте не соответствует амбициям «Спартака»

26 Апреля 2023 • 19:52 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался об игре защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче с «Краснодаром». Встреча 24-го тура РПЛ завершилась волевой победой «красно-белых» со счетом 4:3.

«Это не первая его неудачная игра, я еще не видел матчей, в которых он сыграл бы так, чтобы его можно было назвать квалифицированным защитником. Пока у меня такое ощущение, что уровень игрока не соответствует амбициям клуба», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний парагваец пополнил состав «Спартака» минувшей зимой. В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После 24 туров «Спартак» занимает третью позицию в чемпионате России, набрав 48 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Кузьмичёв Алексис Дуарте
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