Кузьмичёв: «Уровень Дуарте не соответствует амбициям «Спартака»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался об игре защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче с «Краснодаром». Встреча 24-го тура РПЛ завершилась волевой победой «красно-белых» со счетом 4:3.

«Это не первая его неудачная игра, я еще не видел матчей, в которых он сыграл бы так, чтобы его можно было назвать квалифицированным защитником. Пока у меня такое ощущение, что уровень игрока не соответствует амбициям клуба», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний парагваец пополнил состав «Спартака» минувшей зимой. В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После 24 туров «Спартак» занимает третью позицию в чемпионате России, набрав 48 очков.