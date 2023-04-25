Кавазашвили раскритиковал уровень легионеров в РПЛ

Бывший голкипер столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об уровне иностранных футболистов в Премьер-лиге.

«Что не нравится в российских клубах, так это слабые иностранцы. В РПЛ должны приезжать уже известные и статусные футболисты, либо молоды и перспективные. А у нас играют все подряд. Селекционные службы недорабатывают, а, может, специально берут нужных людей», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в составе столичного «Спартака» есть легионеры, которые не соответствуют уровню «красно-белых», в то время как на их местах должны находиться собственные воспитанники.

Напомним, что в текущем розыгрыше РПЛ действует новый лимит на легионеров, согласно которому в заявку на сезон клубы вправе вносить не более 13 иностранных игроков, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми.