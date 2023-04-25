«Ивич должен сделать выводы» — Генич

Известный комментатор Константин Генич ответил на вопрос о том, почему «Краснодар» проиграл «Спартаку» (3:4) в 24-м туре РПЛ.

«Это уже неприятная тенденция для «Краснодара». Если первый раз, это случайность, второй – совпадение, а третий – уже закономерность. Замены «Спартака» сработали гораздо лучше, чем у «Краснодара». Ивич должен какие-то выводы из этого сделать», — цитирует Генича «РБ Спорт».

После 24 туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. Следующим соперником «быков» будет «Урал», игра 25-го тура пройдет 29 апреля в 19:00 по мск.