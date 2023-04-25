Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ивич должен сделать выводы» — Генич

25 Апреля 2023 • 17:45 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Известный комментатор Константин Генич ответил на вопрос о том, почему «Краснодар» проиграл «Спартаку» (3:4)  в 24-м туре РПЛ.

«Это уже неприятная тенденция для «Краснодара». Если первый раз, это случайность, второй – совпадение, а третий – уже закономерность. Замены «Спартака» сработали гораздо лучше, чем у «Краснодара». Ивич должен какие-то выводы из этого сделать», — цитирует Генича «РБ Спорт».

После 24 туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. Следующим соперником «быков» будет «Урал», игра 25-го тура пройдет 29 апреля в 19:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Константин Генич Владимир Ивич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
19:10 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» прокомментировали будущее Акосты
18:39 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Промес заслужил являться лучшим бомбардиром среди иностранцев»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Колыванов считает, что Кокорин — один из лучших нападающих «Динамо» в 21 веке
18:21 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Зенит» хочет приурочить чемпионство к матчу со «Спартаком»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Генич похвалил игру ЦСКА в матче против «Локомотива»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Ростов» показывает, что порядок бьёт класс»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Не думаю, что «Урал» опустится в зону стыковых матчей»
17:45 · Россия. Премьер-лига
«Ивич должен сделать выводы» — Генич
17:35 · Россия. Премьер-лига
Шалимов считает, что «Спартак» может быть страшной силой
17:27 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на новость о проверке полицией травмы Кади
17:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов прокомментировал исход матча ЦСКА и «Локомотива»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Полиция проверяет травму Кади в матче со «Спартаком» 1
17:21 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о Митае: «Так выходить на замену непростительно»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили раскритиковал уровень легионеров в РПЛ
17:11 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о Дуарте: «Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника»
Все новости
Рекомендуем