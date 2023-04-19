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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «По игре «Спартак» не должен находиться в тройке, команда в кризисе» эксклюзив

19 Апреля 2023 • 20:10 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «красно-белых» в матче полуфинала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (1:2).

- Теперь сезон может спасти только второе место в чемпионате?

- Какое второе, вы смеётесь? Третье бы осталось. Сегодня «Ростов» и ЦСКА выглядят предпочтительнее. Я понимаю, что в нашем чемпионате может произойти что угодно, но по игре «Спартак» не должен находиться в тройке. В обороне беда, а Джикии после возвращения ещё пару матчей надо будет возвращаться на прежний уровень. Если «Спартак» в ближайших играх не победит, то можно снимать вопросы о тройке.

- Слишком категорично.                    

- Ну почему? У ЦСКА небольшой отрыв от третьего места, а «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Зенитом», ещё и пенальти там почему-то превратился в штрафной, а у «Спартака» сейчас кризис. Мне кажется, это реалистичная оценка, а болельщики «Спартака» во время перерыва в чемпионате надели розовые очки. Через три-четыре тура после возобновления чемпионата стало понятно, что фанаты «красно-белых» просто грезили первым местом.

- Теперь «Акрон» с точки зрения психологии является главным претендентом на выход в Суперфинал?

- С большим интересом смотрю Кубок, но не совсем понимаю его структуру. Думаю, что «армейцы» сегодня победят, в этом турнире без ста грамм не разберёшься. Думаю, на сегодняшний день главный фаворит на победу в Кубке - это ЦСКА и «Краснодар», но «быки» слишком нестабильны в последнее время. «Акрон» - хорошая команда, но пока молодая и неопытная.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Акрон
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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Комментарии (1)
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vif
19 Апреля 2023 в 20:22
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