Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия: «Сразу понял, что у Кади травма головы»

24 Апреля 2023 • 22:30 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Лидер обороны московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал момент с травмой полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса.

Напомним, что бразилец из-за травмы во втором тайме потерял сознание, а Джикия придержал язык пострадавшему игроку соперника.

«Нам преподают лекции по медицине. Но тут надо было понять, потому что, если бы была травма шеи, переворачивать его нельзя было. Сразу понял, что у него травма головы», - признался Джикия в эфире «Матч ТВ», пожелав пострадавшему скорейшего выздоровления.

Позже стало известно, что Кади из-за повреждения может пропустить остаток всего сезона.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Георгий Джикия Кади
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
4
3
1.82 4.00 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
23:25 · Россия. Премьер-лига
Матвей Сафонов: «Нет такого, что «Краснодар» забил на РПЛ»
23:18 · Россия. Премьер-лига
Матвей Сафонов: «В РПЛ можно добавить стадию плей-офф»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Дуарте реально тяжело в чужой стране»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал о состоянии после травмы
22:47 · Россия. Премьер-лига
Стал известен диагноз травмированного Кади
22:40 · Россия. Премьер-лига
Соболев - о матче с «Краснодаром»: «Первый тайм – худший за всю мою карьеру»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Сразу понял, что у Кади травма головы»
22:22 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» в четвёртый раз в сезоне упустил преимущество в два мяча
22:12 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич должен восстановиться к матчу с «Ростовом» эксклюзив
21:49 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Спартак» выиграл благодаря заменам»
21:36 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - лидер сезона по голам после высокого прессинга
21:29 · Россия. Премьер-лига
Соболев впервые в карьере набрал три результативных балла в матче РПЛ
21:18 · Россия. Премьер-лига
Промес догнал Вагнера Лава и Азмуна по числу голов в чемпионатах России
21:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - лидер РПЛ по числу волевых побед
20:56 · Россия. Премьер-лига
Полузащитника «Краснодара» Кади увезла скорая помощь
Все новости
Рекомендуем