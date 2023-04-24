Джикия: «Сразу понял, что у Кади травма головы»

Лидер обороны московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал момент с травмой полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса.

Напомним, что бразилец из-за травмы во втором тайме потерял сознание, а Джикия придержал язык пострадавшему игроку соперника.

«Нам преподают лекции по медицине. Но тут надо было понять, потому что, если бы была травма шеи, переворачивать его нельзя было. Сразу понял, что у него травма головы», - признался Джикия в эфире «Матч ТВ», пожелав пострадавшему скорейшего выздоровления.

Позже стало известно, что Кади из-за повреждения может пропустить остаток всего сезона.