Джикия вернулся, Промес в запасе: «Спартак» назвал состав на матч с «Краснодаром»

В понедельник вечером «Спартак» будет принимать «Краснодар» в заключительном матче 24-го тура чемпионата России. Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Тавареш, Дуарте, Игнатов, Пруцев, Соболев, Бальде.

Нападающий Квинси Промес начнёт игру на скамейке запасных.

Футболисты «Спартака» и «Краснодара» услышат стартовый свисток в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Спартак» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.