Деменко: «Когда у «Спартака» лидеры возвращаются — это уже другой «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о борьбе «красно-белых» за третью строчку в чемпионате России.

«Победа над «Краснодаром» поднимет дух ребят. Когда у «Спартака» лидеры возвращаются — это уже другой «Спартак». Если брать второе и третье место — наверное, борьба будет между ЦСКА, «Спартаком» и «Ростовом», — приводит слова Деменко Rusfootball.

После 24 туров «Спартак» занимает третью позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 48 очков. «Красно-белые» отстают от идущего на второй строчке «Ростова» на один зачетный балл.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля встретятся на своем поле с «Ростовом» (29 апреля в 19:30 по мск).