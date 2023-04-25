Салихова попросила «стервятников» «заткнуться на неделю»

В матче двадцать четвертого тура российского чемпионата московский «Спартак» одержал волевую победу над «Краснодаром», в матче было забито семь голов - москвичи забили четыре, «быки» три. Игру прокомментировала эпатажная Зарема Салихова - супруга бывшего владельца клуба.

- Сегодня я увидела прошлогодний «Спартак», который умеет побеждать. Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю, - цитирует Салихову Metaratings.ru.

В следующем туре «Спартак» сыграет с прямым конкурентом по турнирной таблице - «Ростовом». Это случится двадцать девятого апреля.