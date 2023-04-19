Бушманов считает, что Абаскаль не покинет «Спартак»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Устойчиво ли положение Абаскаля в «Спартаке»? Мне кажется, что да. Команда строится. Она достаточно молодая. Не хватает стабильности. Я всегда буду за тренеров, потому что сам тренер. Желательно, чтобы руководство доверяло тренерам», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что «Спартак» демонстрирует качественный и зрелищный футбол, конечно, во второй части сезона получается не все, но такое бывает.

После 23 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 45 очков. Ранее «красно-белые» вылетели из Кубка России, проиграв «Акрону» (1:2).