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Мостовой: «Не понял, зачем нужен Fan ID» эксклюзив

25 Апреля 2023 • 17:15 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об использовании карты болельщика (Fan ID). Напомним, вчера Мостовой посетил матч между «красно-белыми» и  «Краснодаром».

- Вчера вы впервые за последние три года посетили матч «Спартака». Как вам опыт использования Fan ID?

- Немного вас поправлю, последний раз на игре «Спартака» я был где-то два с половиной года назад. До этого меня пару раз приглашали на игры в качестве эксперта. Я изначально не понимал, для чего эта система вводилась. Вчера я немного испугался, когда пришёл на стадион где-то за сорок минут до начала игры. На трибунах я увидел очень небольшое количество зрителей. На секунду подумал, что мы рано приехали, но мне сказали, что болельщиков особо не прибавится.

С другой стороны, я оформил эту карту за два дня до игры. Я сходил в МФЦ, мне там за десять минут сделали Fan ID, никаких проблем не возникло. На стадион тоже зашёл без проблем. Не понял, зачем эта система нужна.

Полное интервью Мостового на «Евро-Футболе» выйдет завтра в 10:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Мостовой fan id
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