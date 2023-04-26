Кузьмичёв: «Абаскаль перемудрил с тактикой в матче с «Краснодаром»

Бывший функционер «Спартака» Владимир Кузьмичёв прокомментировал победу «красно-белых» над «Краснодаром». Матч 24-го тура чемпионата России завершился со счетом 4:3 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Я не понял выбор схемы в три защитника на своем поле. Когда «Краснодар» стал полностью переигрывать «красно‑белых», тогда Абаскаль начал перестраивать игру. Перемудрил тренер с тактикой. Хорошо, что проявили характер и мастерство», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что была больше заслуга отдельных игроков — Промеса, Зиньковского, Соболева, но не командная игра.

После 24 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 48 очков.