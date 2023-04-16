Агент Бальде: «Кейта вернулся на свой уровень»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, оценил игру своего клиента в весенней части сезона.

«У Бальде все отлично в команде. Такое было раньше, что у него не было взаимопонимания на поле с одноклубниками. Это было просто вопросом времени. Сейчас Кейта вернулся на свой уровень», — цитирует Пасторелло «Чемпионат».

15 апреля «Спартак» одержал победу над «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ со счетом 2:1. Бальде стал автором одного забитого мяча, второй гол в составе «красно-белых» забил Роман Зобнин.

В текущем сезоне на счету 28-летнего сенегальца три забитых мяча и одна голевая передача в восьми матчах за «Спартак».