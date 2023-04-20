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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Абаскаль не поставил игру «Спартаку»

20 Апреля 2023 • 14:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о поражении «красно-белых» от «Акрона» (1:2) в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов.

По мнению эксперта, «Спартак» недооценил своего соперника, выбрав неверный стартовый план на игру. Гладили считает, что «красно-белым» необходимо было действовать активно с первых минут. Кроме того, ветеран отметил, что на игре «Спартака» сказывается отсутствие лидеров Квинси Промеса и Георгия Джикии.

«Абаскаль ищет тактические решения, но поставленной игры нет. Происходит большая тасовка состава, но главный тренер пока не нащупал костяк команды и не поставил игру», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 24 апреля против «Краснодара». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Гильермо Абаскаль
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