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Пономарёв: «Ростову» пока везёт, но скоро это везение закончится» эксклюзив

23 Апреля 2023 • 00:11 Комментировать
Урал
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Ростов
Через 10 ч. 24 мин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от борьбы за медали в РПЛ.

- «Ростову» пока везёт, но скоро это везение закончится. «Ростов» укатится. ЦСКА станет вторым. «Спартак», скорее всего, займет третье место. А «Ростов» всё-таки расположится на четвертом месте. У «Ростова» игра идёт эпизодами, что-то показать могут. Но мощи такой, как у ЦСКА, у них нет. «Зенит», разумеется, выиграет чемпионат», - сказал Пономарёв.

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