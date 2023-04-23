Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от борьбы за медали в РПЛ.

- «Ростову» пока везёт, но скоро это везение закончится. «Ростов» укатится. ЦСКА станет вторым. «Спартак», скорее всего, займет третье место. А «Ростов» всё-таки расположится на четвертом месте. У «Ростова» игра идёт эпизодами, что-то показать могут. Но мощи такой, как у ЦСКА, у них нет. «Зенит», разумеется, выиграет чемпионат», - сказал Пономарёв.