Известный футбольный эксперт Андрей Созин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» ответил бывшему игроку сборной России Дмитрию Аленичеву, который предложил отправить легионеров «Спартака» чартерным рейсом из страны.

«По-моему недели две назад все так восторгались Абаскалем, что я уж подумал, что «Спартак» даст ему пожизненный контракт. По крайней мере, что я слышал. Я читал Аленичева, когда он предложил всех легионеров собрать и всем самолётом отправить… А когда Аленичев в сборной проигрывал Кипру, не говорили ведь таких вещей. Кипру-то проиграли, когда он был таким, что даже не знали, где это находится. Это футбол. Проиграли в Кубке… «Зенит» тоже проиграл, и что Семака надо убирать за это? Или после каждого поражения надо убирать? У «Спартака» качественный состав. Помнится говорили: «Кто такой Тедеско? Надо наших ставить в команду!» А он возглавил сборную Бельгии. Эмери с «Вильярреалом» всё повыигрывал. Мы просто не знаем этих людей. «Спартак» находится на своём месте», — сказал Созин.