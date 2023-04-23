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Созин ответил Аленичеву, который предложил вывезти легионеров «Спартака» чартерным рейсом эксклюзив

23 Апреля 2023 • 16:40 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Краснодар
1 1.90 X 3.80 2 3.90
24.04 19:00

Известный футбольный эксперт Андрей Созин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» ответил бывшему игроку сборной России Дмитрию Аленичеву, который предложил отправить легионеров «Спартака» чартерным рейсом из страны.

«По-моему недели две назад все так восторгались Абаскалем, что я уж подумал, что «Спартак» даст ему пожизненный контракт. По крайней мере, что я слышал. Я читал Аленичева, когда он предложил всех легионеров собрать и всем самолётом отправить… А когда Аленичев в сборной проигрывал Кипру, не говорили ведь таких вещей. Кипру-то проиграли, когда он был таким, что даже не знали, где это находится. Это футбол. Проиграли в Кубке… «Зенит» тоже проиграл, и что Семака надо убирать за это? Или после каждого поражения надо убирать? У «Спартака» качественный состав. Помнится говорили: «Кто такой Тедеско? Надо наших ставить в команду!» А он возглавил сборную Бельгии. Эмери с «Вильярреалом» всё повыигрывал. Мы просто не знаем этих людей. «Спартак» находится на своём месте», — сказал Созин.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Дмитрий Аленичев Андрей Созин РПЛ
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Апреля 2023 в 16:45
«Спартак» находится на своём месте», —
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точна.. возле корыца.. А-ха-ха-ха! )))
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