Агент: «Кади в порядке и возвращается с командой в Краснодар»

Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии футболиста.

«Кади в порядке и возвращается с командой в Краснодар. У него обнаружили перелом лицевой кости, и сейчас в клубе будут решать вопрос о дальнейшем лечении игрока и том, как долго Кади проведёт без игры», — заявил агент бразильца в интервью изданию Sport24.

В матче против столичного «Спартака» Кади получил травму головы после столкновения с защитником «красно-белых» Георгием Джикией. Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало о том, что полузащитник может пропустить последние шесть игр «быков» в рамках Премьер-лиги.