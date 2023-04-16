Бушманов оценил шансы «Спартака» завоевать медали РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о том, смогут ли «красно-белые» остаться в топ-3 по итогам сезона в РПЛ.

«Останется ли «Спартак» в тройке? У команды очень хорошие шансы побороться за место в тройке — она должна быть там», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

После 23 туров «Спартак» занимает третью позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков. Столько же баллов у «Ростова», который идет на второй строчке, но имеет матч в запасе.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля примет «Краснодар», поединок пройдет 24 апреля в 19:00 по московскому времени.