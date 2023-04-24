У полузащитника «Краснодара» Черникова по итогам МРТ диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести

У полузащитника «Краснодара» Александра Черникова по итогам МРТ диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести.

По данным «РБ Спорт», 23-летний футболист, вероятно, не сможет помочь своей команде до конца нынешнего сезона, так как тренерский штаб «быков» не хочет рисковать здоровьем игрока.

Напомним, что Черников получил повреждение в матче 23-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов» в столкновении с Амаром Рахмановичем.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнерам по команде.