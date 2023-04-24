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У полузащитника «Краснодара» Черникова по итогам МРТ диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести

24 Апреля 2023 • 12:29 Комментировать
Спартак Москва
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Краснодар
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Через 3 ч. 9 мин.

У полузащитника «Краснодара» Александра Черникова по итогам МРТ диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести.

По данным «РБ Спорт», 23-летний футболист, вероятно, не сможет помочь своей команде до конца нынешнего сезона, так как тренерский штаб «быков» не хочет рисковать здоровьем игрока.

Напомним, что Черников получил повреждение в матче 23-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов» в столкновении с Амаром Рахмановичем.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнерам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Черников
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