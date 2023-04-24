Радимов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Краснодар»

В понедельник вечером программу 24-го тура чемпионата России будут закрывать «Спартак» и «Краснодар». Известный в прошлом футболист Владислав Радимов поделился своим прогнозом на этот матч.

Радимов обратил внимание на отсутствие в основе «Спартака» Романа Зобнина, предположив, что у игрока есть проблемы в отношениях с Гильермо Абаскалем.

«Для «Спартака» это означает только то, что из-за нехватки созидающих игроков нападение окажется отрезанным, а выход из обороны будет осложнён. При таком раскладе набравший ход «Краснодар» точно не проиграет», - написал Радимов в «Телеграме».

Матч «Спартак» - «Краснодар» стартует на «Открытие Арене» в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.