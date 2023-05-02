Аленичев: После матча с «Краснодаром» Дуарте больше бы не играл в команде Романцева

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о том, выходил бы на поле защитник «красно-белых» Алексис Дуарте в команде Олега Романцева после ошибки в матче с «Краснодаром» (4:3). Напомним, в игре 24-го тура РПЛ парагваец побежал за футболистом «быков», а потом просто остановился, в результате чего его команда пропустила гол.

«Он бы больше не играл. Это просто безразличие, равнодушие. Понимаю, если бы у него была травма. Одно дело просто проиграть в скорости, а другое — остановиться. Это просто безобразие», — заявил Аленичев «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.