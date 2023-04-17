Романцев рассказал о задачах комитета ветеранов «Спартака»

Председатель комитета ветеранов «Спартака» Олег Романцев рассказал о мероприятиях, которые провёл этот орган. Также специалист обозначил цели и задачи комитета.

По словам бывшего тренера «красно-белых», комитет ветеранов будет заниматься популяризацией «Спартака» и футбола. Также Романцев подчеркнул, что будет оказываться поддержка ветеранов клуба в виде материальной и медицинской помощи.

«Недавно была оказана материальная помощь более чем пятидесяти спартаковским ветеранам-пенсионерам, а также вдовам.

Что касается целей, то их много. Помимо материальной помощи ветеранам, это и участие в футбольных ветеранских турнирах, проведение мастер-классов, автограф-сессий в Москве и других городах, проведение лекций и участие в детско-юношеских турнирах», — приводит слова Романцева официальный сайт «Спартака».

Напомним, Романцев возглавлял «Спартак» с 1991 по 1995 год и с 1997 по 2003. Под руководством именитого специалиста «красно-белые» восемь раз выигрывали чемпионат России.