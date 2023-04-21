Камоцци: «В Италии есть интерес к Сперцяну»

Бывший советник владельца московского «Спартака» Франко Камоцци высказался о возможном переезде Эдуарда Сперцяна в Италию.

«В Италии есть интерес к Сперцяну, некоторые клубы спрашивали у меня о нём. Но мне кажется, что эта сделка будет непростой. Давайте дождёмся лета», — заявил бывший помощник Леонида Федуна в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 31 матч в рамках всех состязаний, забив 13 голов при 10 ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в девять миллионов евро.