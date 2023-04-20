Булатов: Молодёжь «Спартака» не соответствует уровню команды

Бывший главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов высказался об игре молодых футболистов в основном составе «красно-белых».

«В «Спартаке» много молодежи, но она не готова к уровню основной команды, не соответствует уровню, ожиданиям болельщиков и традициям. И их даже не хватает, чтобы обыграть «Акрон», — приводит слова Булатова Metaratings.

Напомним, 19 апреля «Спартак» проиграл «Акрону» (1:2) и покинул розыгрыш Кубка России. Это поражение стало третьим для команды Гильермо Абаскаля после зимней паузы.

В чемпионате России столичный клуб идет на третьей строчке, набрав 45 очков за 23 тура.