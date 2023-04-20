Палиенко: «Считаю, что заслуженно переиграли «Спартак»

Хавбек «Акрона» Максим Палиенко прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в Кубке России. Напомним, тольяттинская команда победила 2:1 и выбила с турнира подопечных Гильермо Абаскаля.

«Конечно, смотрели, разбирали «Спартак», знали их слабые и сильные стороны. Считаю, что переиграли их заслуженно», – цитирует Палиенко Bobsoccer.

Ранее «Акрон» также обыграл в Кубке России другой московский клуб – «Локомотив», который проиграл соперникам из Тольятти в серии послематчевых пенальти. Отметим, что «Акрон» в данный момент занимает тринадцатое место в Первой лиге и не претендует на выход в высший дивизион.