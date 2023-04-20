Сёмин: «Калешин вчистую переиграл Абаскаля»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о поражении «Спартака» от «Акрона» (1:2) в матче 1/2 финала Кубка России (Путь регионов).

По мнению Сёмина, наставник команды из Тольятти Евгений Калешин превзошёл тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в тактическом плане.

«Нужно обязательно отметить амбиции «Акрона» в частности потрясающую подготовку тренера Калешина. Абаскаль обладает такими игроками, таким мощным составом. Калешин его переиграл вчистую», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

«Акрон» вышел в финал Пути регионов, где в начале мая встретится с «Краснодаром». «Спартак» же завершил свои выступления в текущем розыгрыше турнира.