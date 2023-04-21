Испанские клубы интересуются полузащитником «Краснодара» Кривцовым

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов может продолжить карьеру в Испании.

По информации «РБ Спорт», испанские клубы следят за прогрессом 20-летнего футболиста, однако официальных предложений по молодому полузащитнику «Краснодару» пока не поступало. При этом отмечается, что руководство российского клуба вряд ли согласится расстаться с Кривцовым ближайшим летом.

Действующий контракт полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кривцов провёл за «быков» 26 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.