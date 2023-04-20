Сафонов высказался об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне.

Вратарь отметил, что согласен с тем, что «быки» играют нестабильно, но если брать сезон в целом, то не может сказать, что это как-то давит.

«Сейчас у нас хорошая серия, много побед, много очков набрали. Неплохо себя чувствуем. Все идет своим чередом. Готовимся к следующим матчам», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

«Краснодар» после 23 туров РПЛ располагаются на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 38 набранных очков. В ближайшем туре подопечных Владимира Ивича ожидает игра против «Спартака».