Баженов: «Игроки «Спартака» проспали гол Кордобы»

Бывший форвард столичного «Спартака» Никита Баженов прокомментировал единственный гол в первой половине встречи между «Спартаком» и «Краснодаром». Матч в данный момент проходит на поле «Открытие Арены» в Москве, 15 минут назад стартовала его вторая половина.

«Нужно было быть внимательнее в моменте, если можно так сказать, они проспали первый гол», - рассказал Баженов в эфире телеканала «Матч ТВ», добавив, что игра хозяев поля стала выглядеть интереснее лишь после того, как на поле появился Роман Зобнин.

Напомним, что автором гола стал форвард «быков» Джон Кордоба. Забитый мяч вызвал немало вопросов у зрителей и экспертов.