Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил московский клуб с 101-м днём рождения.

- Вы хорошо знаете историю «Спартака»?

- У «Спартака» великая история, но я не очень хорошо ее знаю. Я следил за «Спартаком» из Испании, но это не значит, что я разбираюсь в его истории!

- Можете назвать самого яркого игрока «красно-белых», с которым вы поработали?

- У меня было несколько хороших игроков, каждый был профессионалом на своей позиции. Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин, Зе Луиш и Квинси Промес.

- Вы думаете, что самые яркие времена у «Спартака» ещё впереди?

- У «Спартака» были великие моменты в его истории, он выигрывал титулы. Но будущее будет зависеть от владельцев клуба! Я думаю, что «Спартак» - великий клуб, который задумывался как большой проект. Я считаю, что на сегодняшний день серьёзного проекта клуба не существует.