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Рианчо: «В «Спартаке» нет серьёзного проекта на сегодняшний день» эксклюзив

18 Апреля 2023 • 22:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил московский клуб с 101-м днём рождения.

- Вы хорошо знаете историю «Спартака»?

- У «Спартака» великая история, но я не очень хорошо ее знаю. Я следил за «Спартаком» из Испании, но это не значит, что я разбираюсь в его истории!

- Можете назвать самого яркого игрока «красно-белых», с которым вы поработали?

- У меня было несколько хороших игроков, каждый был профессионалом на своей позиции. Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин, Зе Луиш и Квинси Промес.

- Вы думаете, что самые яркие времена у «Спартака» ещё впереди?

- У «Спартака» были великие моменты в его истории, он выигрывал титулы. Но будущее будет зависеть от владельцев клуба! Я думаю, что «Спартак» - великий клуб, который задумывался как большой проект. Я считаю, что на сегодняшний день серьёзного проекта клуба не существует.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сальваторе Боккетти Роман Зобнин Зе Луиш Рауль Рианчо Квинси Промес
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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