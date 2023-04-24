Николаев уверен, что гол Кордобы засчитан по правилам

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев порассуждал о спорном голе Джона Кордобы, который нападающий «Краснодара» оформил сегодня в ворота столичного «Спартака». Эксперт согласен с решением Владислава Безбородова засчитать взятие ворот «быками».

«Есть впечатление, что Кордоба в момент гола был в офсайде. Но мы несколько раз посмотрели момент на повторе и увидели, что дальний защитник «Спартака» — Тавареш — ближе к линии ворот», - рассказал Николаев в эфире «Матч ТВ», добавив, что случиться офсайду помешала правая нога португальца.

Напомним, на данный момент «Краснодар» и «Спартак» продолжают борьбу на поле «Открытие Арены», счёт неизменный, впереди «быки» - 1:0.

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