Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» похвалил «красно-белых» за игру с «Краснодаром».

- За такой матч хочется больше похвалить «Спартак» или поругать за игру в первом тайме?

- Лучше похвалить, потому что ошибки бывают. Тренер перестроил игру в обороне, попробовал схему в три защитника, но еще нет сыгранности – один не вписывался. Это технические ошибки в обороне, которые привели к неудачному первому тайму. Его вообще «Спартак» проиграл по всем статьям. На второй тайм москвичи вышли уже в полном порядке, и появился Промес – лидер. Он еще не в лучших кондициях, но это дало психологический эффект. Ребята начали бороться и вытащили игру. Конечно, без Промеса и Джикии – это совсем разные «Спартаки». Кроме них лидеров в команде нет, к сожалению. Надо их воспитывать, потому что если лидеры выбывают, то их некем заменить. Поэтому у «Спартака» и случилась неудачная полоса: лидеры травмировались, и началась большая чехарда по составу. Абаскаль - тренер молодой, он никогда не был в такой ситуации. А во втором тайме ребята проявили характер. Да, ошибок было много, еще нет поставленной игры, но то, что есть характер и самоотдача – это положительный момент. В конце чемпионата команду ждут непростые матчи, и если Джикия с Промесом наберут форму, «Спартак» будет боевой единицей. Ударный второй тайм может вдохновить «красно-белых» на победы. Вот так надо играть в футбол.

- Футбол получился зрелищный во многом благодаря тому, что «Краснодар» предпочитаетоткрытый вариант игры. Согласны?

- Конечно. «Быки» были уверены в себе, потому что так играть в Москве со «Спартаком» может себе позволить только «Зенит». Остальные играют от обороны, закрываются. А вчера гости провели отличный первый тайм, показали открытый футбол и полностью переиграли соперника. Голы получились не случайные – это результат мастерства. Так что расстраиваться гостям не стоит. У них хорошие перспективы.

- Вы сказали, что все голы в ворота «Спартака» - это класс «Краснодара». Но мы помним момент, когда Дуарте упустил своего игрока и просто остановился. После чего «Спартак» пропустил. Это явная ошибка защитника.

- Да. Не было подсказа от Селихова. Он должен был активнее руководить обороной. Дуарте ошибся – именно он отвечал за игрока. Тут его вина в пропущенном мяче, потому что когда ты держишь соперника, на тебя надеются, и ты не можешь его упустить.

- После матча начались разговоры, что покупка Дуарте - это ошибка. Он действительно не тянет уровень?

- Я его не вижу до конца. Если его сравнивать со звездами, которые приходили в «Спартак»: с Промесом, Алексом, конечно, это игрок не такого уровня. Промес не тренировался, выходит, и он намного сильнее любого. Уровень игрока виден сразу.

- То есть именно выход на поле Промеса перевернул игру «Спартака»?

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- Конечно. Только его выход на поле преобразил игру. Плюс он же забил победный мяч. И не просто забил, а сделал это мастерски: выждал паузу, уложил вратаря. Блестяще. Уровень футболиста виден по одному такому эпизоду. А ведь он еще не до конца набрал форму. Но в нужный момент он взял игру на себя и забил. В этом ценность игрока. Понятно, что Промес забьет больше, чем Азмун и Вагнер Лав, которых он догнал по голам в РПЛ.

- Верили, что «Спартак» вытащит матч при счете 0:2?

- Ситуация была очень сложной. И счет-то потом был еще 1:3. «Краснодар», наверное, сам в шоке, ведь иметь такое преимущество во втором тайме и упустить победу – это очень сильный удар. Тем более что играли гости хорошо. Но удача была на стороне хозяев. Третий мяч залетел в их ворота с рикошета, ну и Промес блестяще распорядился мячом в моменте с четвертым голом. Теперь «Спартаку» надо взять за основу второй тайм, также бороться и выкладываться.

- «Спартак» по-прежнему много пропускает, даже с Джикией. Почему так происходит?

- Пока тренер не определится с защитниками, так и будет. Самой стабильной линией в любой команде должна быть оборона. Ее надо тревожить как можно меньше. Ни в одной сильной команде оборонительная линия не тасуется. А в «Спартаке» такое мы видим каждую игру.

- Почему так происходит?

- Я не знаю. Тут надо предъявить претензии к тренеру. Он пока не может найти нужный вариант. Команда играет то в три защитника, то в четыре. Если бы футболисты были самого высокого класса, то играли бы в «ПСЖ», «Барселоне». А здесь им нужно время, чтобы сыграться.

Елена Григорьевская