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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аналитик «Крыльев Советов» рассказал, как изменилась игра Кривцова при Ивиче

24 Апреля 2023 • 13:58 Комментировать
Спартак Москва
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Краснодар
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Через 3 ч. 52 мин.

Аналитик «Крыльев Советов» Сергей Титов поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове.

Титов отметил физические данные 20-летнего футболиста, благодаря которым Кривцов хорошо действует при борьбе корпусом. Также аналитик рассказал, как приход нового главного тренера Владимира Ивича сказался на действиях молодого игрока.

«Раньше Кривцов много вглубь за мячом приходил. При Ивиче он стал больше между линиями держаться и ждать пас. Сейчас у «Краснодара» есть идея, что между линиями обязательно должно быть два игрока», — приводит слова Титова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 26 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляют испанские клубы. Портал Transfermarkt оценивает Кривцова в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Владимир Ивич Никита Кривцов Сергей Титов
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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