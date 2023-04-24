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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев за пять минут оформил дубль в ворота «Краснодара»

24 Апреля 2023 • 20:35 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Стремительно развиваются события в матче 24-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром». «Быки» выиграли первый тайм благодаря быстрому голу Джона Кордобы. После перерыва Жоау Батчи убежал один на один с голкипером, но вскоре Александр Соболев реализовал 11-метровый. Спустя пять минут форвард оформил дубль. Удар Антона Зиньковского парировал голкипер гостей, он среагировал и на добивание Соболева, вот только мяч отскочил за ленточку.

На табло горят двойки. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Соболев
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