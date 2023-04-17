РФС проведёт ретро-матч с участием ветеранов «Ротора» и московского «Спартака»

Российский футбольный союз (РФС) посредством своих официальных ресурсов объявил о проведении 1 мая в Волгограде ретро-матча «Победа». Он будет посвящён 80-летию победы в Сталинградской битве, а сыграют на поле «Волгоград Арены» сталинградское «Динамо» и московский «Спартак».

Одна из команд будет состоять из ветеранов волгоградского «Ротора» и столичного «Динамо», а вторая – из ветеранов московского «Спартака».

«Динамо» Сталинград

Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Михаил Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.

Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.

«Спартак» Москва

Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко.

Тренерский штаб: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.

Почти ровно 80 лет назад, 2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Это случилось спустя три месяца после окончательной победы Красной армии в Сталинградской битве - она состоялась 2 февраля.