Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым высказался о противостоянии команд и назвал проблемы «быков».

«4:3 - это один из лучших матчей для зрителей в этом сезоне. Интрига и зрелищность были на уровне. До 60-й минуты «Краснодар» контролировал игру, а «Спартак» даже видно особо не было. А потом мы резко увидели другой «Спартак». Да, «Спартак» перевернул игру, но я хочу сказать, что «Краснодар» сам отдает такие игры. Они вели 2:0 и могли спокойно играть. Проблемы есть у клуба, проблемы, прежде всего, в обороне. Я не знаю, с чем связан ещё один факт. Как только важный матч, «Краснодар» упускает победу. Это был абсолютно выигрышный матч для «Краснодара». Ну а «Спартак» в этой ситуации молодец», - сказал Деменко.