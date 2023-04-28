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Деменко: «Как только важный матч, «Краснодар» упускает победу» эксклюзив

28 Апреля 2023 • 09:16 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым высказался о противостоянии команд и назвал проблемы «быков».

«4:3 - это один из лучших матчей для зрителей в этом сезоне. Интрига и зрелищность были на уровне. До 60-й минуты «Краснодар» контролировал игру, а «Спартак» даже видно особо не было. А потом мы резко увидели другой «Спартак». Да, «Спартак» перевернул игру, но я хочу сказать, что «Краснодар» сам отдает такие игры. Они вели 2:0 и могли спокойно играть. Проблемы есть у клуба, проблемы, прежде всего, в обороне. Я не знаю, с чем связан ещё один факт. Как только важный матч, «Краснодар» упускает победу. Это был абсолютно выигрышный матч для «Краснодара». Ну а «Спартак» в этой ситуации молодец», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Максим Деменко
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