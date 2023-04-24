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Спартак - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн

24 Апреля 2023 • 02:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 1.95 X 3.80 2 3.75
Через 14 ч. 42 мин.

24-й тур РПЛ завершится матчем «Спартак» - «Краснодар». Команды в неплохой форме, и если у «Спартака», всё же победы сейчас бывают не так часто (плюс вылет от «Акрона» в Кубке), то «быки» являются одной из самых стабильных команд лиги. Если они сохранят взятый темп, не исключено, что поборются за места в группе лидеров. Фаворитом сегодня считается команда Гильермо Абаскаля. Сможет ли она победить, смотрим в 19:00 на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Беларусь 5». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Спартака» и «Краснодара» - букмекера WinLine.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.04.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
1.82 4.00 4.10
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