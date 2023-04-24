24-й тур РПЛ завершится матчем «Спартак» - «Краснодар». Команды в неплохой форме, и если у «Спартака», всё же победы сейчас бывают не так часто (плюс вылет от «Акрона» в Кубке), то «быки» являются одной из самых стабильных команд лиги. Если они сохранят взятый темп, не исключено, что поборются за места в группе лидеров. Фаворитом сегодня считается команда Гильермо Абаскаля. Сможет ли она победить, смотрим в 19:00 на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Беларусь 5». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Спартака» и «Краснодара» - букмекера WinLine.
Спартак - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн
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