Гладилин высказался после победы «Спартака» над «Краснодаром»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался после победы «красно-белых» над «Краснодаром» (4:3) в рамках 24-го тура чемпионата России.

«За такую победу над «Краснодаром» болельщики «Спартака» простят игрокам вылет из Кубка России. В матче с «Акроном» как раз не хватало такого огня и самоотдачи», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

После 24 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 48 набранных очков. В следующем туре подопечных Гильермо Абаскаля ждет встреча с «Ростовом», игра пройдет 29 апреля в 19:30 по мск.