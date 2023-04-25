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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин высказался после победы «Спартака» над «Краснодаром»

25 Апреля 2023 • 15:56 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался после победы «красно-белых» над «Краснодаром» (4:3) в рамках 24-го тура чемпионата России.

«За такую победу над «Краснодаром» болельщики «Спартака» простят игрокам вылет из Кубка России. В матче с «Акроном» как раз не хватало такого огня и самоотдачи», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

После 24 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 48 набранных очков. В следующем туре подопечных Гильермо Абаскаля ждет встреча с «Ростовом», игра пройдет 29 апреля в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Валерий Гладилин Акрон
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