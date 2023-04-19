Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «красно-белых» в матче полуфинала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (1:2).

- С чем связываете поражение «Спартака»?

- «Акрон» достойно начал играть с первых минут, команда показывала смелый футбол. Команда не стала уходить в глубокую оборону, вратарь своевременно отразил пенальти. Тольяттинцы хорошо выбегали в быстрые атаки, оттуда и пришли два гола. Во втором тайме «Акрон тоже здорово сыграл по счёту и мог забить. Российские ребята сегодня показали себя прекрасно в противостоянии с легионерами, которые играли в не пойми что. Классен не может нормальную передачу сделать. Дуарте тоже какой-то непонятный, Мартинс туда же. Сегодня группа легионеров подвела Абаскаля.

- Вам не показалось, что игроки «красно-белых» не были мотивированными?

- Россияне в составе «Спартака» пытались обострять игру. Непонятно, как можно не настроиться на полуфинал Кубка – шла игра за трофей. Конечно, бывает такое, что один игрок решает на поле, но сегодня у «Спартака» таких ребят не нашлось. Мало что получилось у «Спартака». Победу «Акрон» сегодня заслужил.

- То есть, это «Акрон» победил, а не «Спартак» проиграл?

- Думаю, что да. Команда хозяев хорошо подготовилась к этой игре.

- Не показалось, что «Спартак» просел по физике?

- Не показалось. Просто целостного рисунка игры у команды сегодня не было. Непонятно, за счёт чего «Спартак» должен был добиться успеха. У «Акрона» было всё ясно – хорошая оборона и хорошие стандарты. «Спартаку» надо забирать из «Акрона» молодого Салтыкова, вот вам и внутренний российский ресурс. Думаю, у него скоро появятся хорошие предложения.