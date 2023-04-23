Промес: Главная проблема «Спартака» - оборона, а не атака

Форвард «Спартака» Квинси Промес дал комментарий по поводу проблем команды с реализацией моментов. Нидерландец ответил на вопрос, связана ли эта проблема с психологией.

«Да, но при этом есть статистика: мы все равно забиваем довольно много голов. Чтобы победить, нужно забить больше соперника. Если ты проиграл 1:2, твой гол ничего не стоит. Да, у нас были проблемы с реализацией в этих играх. Но я не считаю, что это главная беда. Важно не пропускать много голов в необязательных ситуациях. Уверен, если мы будем играть на ноль, то качества в атаке хватит для того, чтобы забивать в каждом матче. Поэтому главное – не пропустить и качественно сыграть в защите. А в атаке всё будет нормально», - сказал Промес. Видео с его словами появилось на клубном канале «Спартака» в YouTube.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 24 апреля – против «Краснодара».