Бузникин назвал лидера сегодняшнего «Краснодара»

Бывший российский футболист Максим Бузникин назвал форварда Джона Кордобу лидером сегодняшнего «Краснодара».

«На данный момент Кордоба – это основная движущая сила «Краснодара». Игрок прекрасно цепляется за мяч, на нем завязаны все атаки своей команды. Его вклад в игру очень сложно переоценить», - цитирует Бузникина «Матч ТВ».

Возглавляет «быков», напомним, сербский специалист Владимир Ивич. И прямо сейчас Кордоба забил свой очередной гол в рамках Премьер-лиги, поразив на выезде из спорного офсайда ворота «Спартака».

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