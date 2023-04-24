Сторожук назвал футболистов, за которыми будущее «Краснодара»

Бывший наставник «Краснодара» Александр Сторожук высказался о молодых игроках «быков» Эдуарде Сперцяне, Никите Кривцове и Александре Черникове.

«Я не совсем согласен с посылом, что Кривцов — открытие весны, потому что его открытие произошло давно. В тот момент, когда из «Краснодара» разъехались легионеры, на их со Сперцяном и Черниковым неопытные плечи легла огромная нагрузка. И они её выдержали. Считаю, за этой тройкой будущее клуба», — заявил специалист, чьи слова приводит «Чемпионат».

Отдельно Сторожук рассказал о качествах Никиты Кривцова, отметив его талант, желание брать игру на себя, принятие нестандартных решений и чтение игры на шаг вперёд. По мнению тренера, сложно сказать, почему Кривцов не привлекался в состав юношеских сборных России.

Напомним, что Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей в футболке «быков», в которых он забил восемь голов при трёх ассистах.