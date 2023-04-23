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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «В борьбе за серебро ЦСКА смотрится намного интереснее» эксклюзив

23 Апреля 2023 • 00:30 Комментировать
Урал
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Ростов
Через 10 ч. 24 мин.

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от борьбы за медали в РПЛ.

«Честно сказать, в борьбе за серебро ЦСКА смотрится намного интереснее. На сегодняшний день ЦСКА стабильнее «Спартака». Они играют уверенно. «Ростов» тоже показывает результат, но пока из этой тройки ЦСКА смотрится наиболее сбалансированной командой. Они показывают хорошую стабильную игру на протяжении уже длительного времени», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Максим Деменко
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