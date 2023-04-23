Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от борьбы за медали в РПЛ.

«Честно сказать, в борьбе за серебро ЦСКА смотрится намного интереснее. На сегодняшний день ЦСКА стабильнее «Спартака». Они играют уверенно. «Ростов» тоже показывает результат, но пока из этой тройки ЦСКА смотрится наиболее сбалансированной командой. Они показывают хорошую стабильную игру на протяжении уже длительного времени», - сказал Деменко.