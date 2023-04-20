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Селюк: «Если Сафонову надоел «Краснодар», он может попробовать другой клуб»

20 Апреля 2023 • 16:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном уходе Матвея Сафонова из «Краснодара».

«Если Сафонову надоело играть в «Краснодаре», он может попробовать. А «Краснодар» правильно делает. Это то, о чем я в своё время говорил «Зениту». Отдайте в аренду Лунева и Азмуна, и через полгода вы увидите, что они попросятся обратно», — заявил агент в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, лучшим вариантом для Матвея с профессиональной точки зрения будет переход в петербургский «Зенит», выразив при этом сомнения, что стоимость вратаря составляет 15 миллионов евро.

Напомним, что воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов выступает в футболке «быков» с 2017 года. В текущей кампании на его счету 29 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 41 мяч. Контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Селюк Матвей Сафонов
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