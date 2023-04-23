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Кечинов: «Спартак» должен собраться после поражения от «Акрона»

23 Апреля 2023 • 21:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
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Через 21 ч. 32 мин.

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Краснодаром».  

«После поражения от «Акрона» «Спартак» не имеет права выйти и провести так себе игру. Надеюсь, сыграют Соболев и Джикия. Рассчитываю, что «Спартак» обыграет «Краснодар». Разгрома, конечно, не будет. Но победа в один-два мяча — вполне», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что ему нравится игра «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля, просто сейчас у «красно-белых» наступил временный спад, с «Краснодаром» команда должна собраться.

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится 24 апреля, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Валерий Кечинов Акрон Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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