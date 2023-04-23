Промес высказался о неудачах «Спартака»

Форвард «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о весенних неудачных результатах команды.

«Найти причину всегда тяжело. Речь не только о матче с «Акроном» - в нескольких предыдущих играх очки доставались нам с трудом. Не могу назвать одну причину. Эти результаты очень расстроили, как и то, что меня не было на поле. Нам нужно как следует поработать, ведь впереди большие матчи с сильными соперниками. Сейчас подходящий момент, чтобы исправить ситуацию. Важно сохранять позитив. Только так можно двигаться вперёд», - сказал Промес. Видео с его словами было опубликовано на клубном канале в YouTube.

В понедельник, 24 апреля, «Спартак» сыграет против «Краснодара» на своём поле.