Столичный «Спартак» заинтересован в приобретении аргентинского полузащитника «Атлетико Тукуман» Хоакина Перейры.

По информации издания Metaratings, 24-летний хавбек, выступающий на правах аренды из «Росарио Сентраль», находится в списке руководства «красно-белых». В нынешнем сезоне на счету Перейры 12 матчей, в которых он забил один гол при трёх результативных передачах.

Хоакин является воспитанником «Росарио Сентраль», выиграв Кубок Аргентины в 2018 году. Также полузащитник отметился двумя матчами за молодёжную сборную в рамках чемпионата Южной Америки для игроков в возрасте до 20 лет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Перейры в 3,5 миллиона евро.