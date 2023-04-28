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«Спартак» интересуется полузащитником «Атлетико Тукуман» Перейрой слухи

28 Апреля 2023 • 13:32 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Столичный «Спартак» заинтересован в приобретении аргентинского полузащитника «Атлетико Тукуман» Хоакина Перейры.

По информации издания Metaratings, 24-летний хавбек, выступающий на правах аренды из «Росарио Сентраль», находится в списке руководства «красно-белых». В нынешнем сезоне на счету Перейры 12 матчей, в которых он забил один гол при трёх результативных передачах.

Хоакин является воспитанником «Росарио Сентраль», выиграв Кубок Аргентины в 2018 году. Также полузащитник отметился двумя матчами за молодёжную сборную в рамках чемпионата Южной Америки для игроков в возрасте до 20 лет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Перейры в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Росарио Сентраль Атлетико Тукуман трансферы футбола - лето 2023 Хоакин Перейра
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