Гаджиев поделился мнением о борьбе за топ-3 в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о борьбе за призовые места в чемпионате России.

«Ростов», «Спартак» и ЦСКА — команды примерно одного уровня. Чтобы оценивать их шансы, нужно внимательно изучить календарь оставшихся матчей. Важно и текущее состояние каждой из команд. В том, что они все сохранят высокую мотивацию, я не сомневаюсь», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.

После 23 туров «Ростов» идет на второй строчке, имея в своем активе 46 очков. «Спартак» — третий, на счету команды 45 очков. На одну позицию ниже расположился ЦСКА, который отстает от «красно-белых» на один зачетный балл.